Товарищи замерзших в горах Бурятии туристов сообщили о трагедии с помощью записки

Товарищи замерзших в горах Бурятии туристов сообщили о трагедии с помощью записки, об этом рассказали в Следственном комитете России по региону.

Путешественники приехали из Красноярска в поселок Монды в составе группы из 15 человек и 18 апреля вышли на маршрут к пику Мунку-Сардык в Восточном Саяне. Они планировали вернуться 22 апреля.

Ночью 21 апреля несколько участников группы спустились к трассе и оставили в кафе записку о произошедшем. После этого они вернулись обратно. Владелец заведения передал информацию спасателям, которые выдвинулись к месту.

Для проведения первоначальных процессуальных действий к базовому лагерю группы выехал следователь СК для проверки поступившего сообщения и установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее стало известно, что три человека стали жертвами переохлаждения при спуске с горы в Окинском районе Бурятии. Их личности устанавливаются.