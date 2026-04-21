МЧС России: В Бурятии на туристическом маршруте погибли три человека

Три человека умерли от переохлаждения на туристическом маршруте при спуске с горы в Окинском районе Бурятии, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по республике, пишет ТАСС.

Бурятская республиканская поисково-спасательная служба получила сообщение о гибели трех человек.

«На туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе, по предварительным данным, погибли три человека от переохлаждения. Их личности устанавливаются», — говорится в сообщении.

Как указали в МЧС, группа была зарегистрирована.

Ранее на Камчатке спасатели обнаружили всех туристов, пропавших в районе Авачинского перевала. Пятеро из семи человек были найдены живыми, у них зафиксировали признаки сильного обморожения.