Трамп пригрозил Европе исчезновением

Трамп: Европа должна привести себя в порядок, иначе ее больше не будет

Европа должна привести себя в порядок, иначе «Европы больше не будет». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.

«Европа должна привести себя в порядок в вопросах энергетики и иммиграции. Они должны привести себя в порядок, иначе у них больше не будет Европы», — сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что еще до того, как он занялся политикой, всегда говорил, что Европа — это бумажный тигр.

Ранее Трамп заявил, что ожидает продолжение бомбардировок Ирана, но отметил, что американские военные готовы к этому. По его мнению, с таким настроем лучше входить в переговорный процесс с Ираном.