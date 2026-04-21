16:44, 21 апреля 2026Мир

Трамп пригрозил Европе исчезновением

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Европа должна привести себя в порядок, иначе «Европы больше не будет». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.

«Европа должна привести себя в порядок в вопросах энергетики и иммиграции. Они должны привести себя в порядок, иначе у них больше не будет Европы», — сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что еще до того, как он занялся политикой, всегда говорил, что Европа — это бумажный тигр.

Ранее Трамп заявил, что ожидает продолжение бомбардировок Ирана, но отметил, что американские военные готовы к этому. По его мнению, с таким настроем лучше входить в переговорный процесс с Ираном.

    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Стало известно о боестолкновении над Крымом и российским приграничьем

    Живущую в США блогершу из России напугали бездомный и его голая спутница

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

    Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

    Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

    В российском регионе запретили мигрантам работать в некоторых сферах

    Все новости
