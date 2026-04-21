06:05, 21 апреля 2026РоссияЭксклюзив

Опасный химикат привел к смерти пенсионера в российском доме престарелых

В Твери пансионат обвинили в смерти выпившего жидкость для мытья пола пенсионера
Наталья Гранина (Редактор отдела «Россия»)
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nuttapol Pingpittayakun / Shutterstock / Fotodom

В одном из пансионатов Твери пожилой мужчина с деменцией выпил жидкость для мытья пола и получил ожог внутренних органов. Врачи не смогли его спасти, рассказала «Ленте.ру» дочь постояльца Елена. Женщина обвинила учреждение в смерти отца из-за опасного химиката и заявила, что сиделки должным образом не ухаживали за постояльцами и специально готовились к приезду их родственников.

В учреждение, месяц проживания в котором стоил 42 тысячи рублей, Николай Налимов поступил в сентябре 2023 года. По прибытии в пансионат психиатр диагностировал у него органическое поражение мозга, изменения личности и галлюцинации, из-за чего постояльцу назначили подавляющий сознание нейролептик.

Галоперидол — рецептурный препарат. Я прочитала, что при деменции его не назначают. Более того, если увеличивать дозу, это может привести к летальному исходу. А ему, оказывается, увеличивали

ЕленаДочь Николая Налимова

Через два месяца после поступления в пансионат Николай выпил жидкость для мытья пола — его на окне оставила уборщица. В результате мужчина попал в реанимацию с сильной рвотой и ожогом пищевода, врачи не смогли его спасти. По словам Елены, персонал знал, что пенсионер с деменцией мог зайти куда угодно и постоянно все тянул в рот.

В заключении судмедэкспертов говорилось, что жидкость для пола разъела желудок пенсионера, на фоне чего у него развились пневмония и отказали все органы. Директор учреждения назвал произошедшее случайностью. По словам Елены, в личном разговоре с ней он сказал: «Скажите спасибо, что это была не хлорка».

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, приведших к смерти по неосторожности, но по прошествии двух лет Елене сообщили, что срок давности по делу истек и к ответственности никого не привлекут. Известно, что только уборщице, которая оставила на подоконнике чистящее средство, объявили выговор, на месяц отстранив от работы.

«Лента.ру» направила в пансионат запрос с просьбой прокомментировать смерть пациента. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее в Санкт-Петербурге родственники были вынуждены забрать домой пожилую жительницу Санкт-Петербурга после 12 дней, которые она провела в пансионате «Ваш оберег». Во время пребывания в учреждении у пенсионерки началась атрофия конечностей и образовались пролежни.

