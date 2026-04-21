Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:50, 21 апреля 2026Силовые структуры

Тюремщика-коррупционера из России разоблачила любовь к наггетсам

«МК»: Инспектора-коррупционера из московского СИЗО разоблачили 24 наггетса
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Florian5996 / Shutterstock / Fotodom

Сотрудник следственного изолятора (СИЗО) № 5 в Москве попался на превышениях должностных полномочий. Его смогли разоблачить благодаря большому заказу из ресторана быстрого питания. Об этом пишет «МК».

По данным издания, речь идет о старшем инспекторе столичного СИЗО «Водник». Мужчина доверительно общался с арестантами и помогал им — доставал со склада настольные лампы, плееры, флэшки и даже электронные сигареты. В качестве оплаты часть «товара» он оставлял себе. Заключенные в долгу не оставались — один из них даже попросил маму купить для инспектора новую форму, так как прошлая испортилась.

Ту же коррупционную схему сотрудник проворачивал и с фастфудом, забирая часть заказа арестантов. К нему появились вопросы, когда на адрес СИЗО доставили 4 бургера, 4 больших картофеля фри, 4 молочных коктейля, 4 упаковки наггетсов по 6 штук, 6 сырных соусов и 4 вишневых пирожка. Инспектора задержали и допросили, и он во всем сознался. За коррупционную схему его приговорили к 3,5 года лишения свободы условно.

Ранее суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 34-летнего жителя Камчатки за насилие над двумя девочками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Стало известно о боестолкновении над Крымом и российским приграничьем

    Живущую в США блогершу из России напугали бездомный и его голая спутница

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

    Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

    Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

    В российском регионе запретили мигрантам работать в некоторых сферах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok