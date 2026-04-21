Тюремщика-коррупционера из России разоблачила любовь к наггетсам

«МК»: Инспектора-коррупционера из московского СИЗО разоблачили 24 наггетса

Сотрудник следственного изолятора (СИЗО) № 5 в Москве попался на превышениях должностных полномочий. Его смогли разоблачить благодаря большому заказу из ресторана быстрого питания. Об этом пишет «МК».

По данным издания, речь идет о старшем инспекторе столичного СИЗО «Водник». Мужчина доверительно общался с арестантами и помогал им — доставал со склада настольные лампы, плееры, флэшки и даже электронные сигареты. В качестве оплаты часть «товара» он оставлял себе. Заключенные в долгу не оставались — один из них даже попросил маму купить для инспектора новую форму, так как прошлая испортилась.

Ту же коррупционную схему сотрудник проворачивал и с фастфудом, забирая часть заказа арестантов. К нему появились вопросы, когда на адрес СИЗО доставили 4 бургера, 4 больших картофеля фри, 4 молочных коктейля, 4 упаковки наггетсов по 6 штук, 6 сырных соусов и 4 вишневых пирожка. Инспектора задержали и допросили, и он во всем сознался. За коррупционную схему его приговорили к 3,5 года лишения свободы условно.

