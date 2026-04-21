У осужденного педофила конфисковали телефон в пользу России

Житель Камчатки получил 17 лет за насилие над двумя девочками-подростками

Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 34-летнего жителя Камчатки за насилие над двумя девочками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Камчатского края.

Как установил суд, мужчина познакомился с девочками-подростками в интернете. Он переписывался с ними, обменивался интимными фотографиями и предлагал за деньги причинить ему боль. Впоследствии в отношении одной из них он совершил действия сексуального характера, а другую развратил. Известно, что первой девочке было меньше 14 лет.

В суде мужчина частично признал вину — он заявил, что не знал о возрасте девочек, а они сами, в свою очередь, оговаривают его, чтобы оправдаться перед родителями. Судья не поверил ему, признал виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 135 («Развратные действия») УК РФ, а также взыскал 500 тысяч рублей морального вреда. Телефон осужденного, который использовался для преступлений, конфисковали и обратили в собственность России.

