Ультиматум будущего премьер-министра Венгрии Украине вызвал тревогу в ЕС

The Independent: Ультиматум Мадьяра Украине оказался плохим сигналом для ЕС

Ультиматум, выдвинутый будущим премьер-министром Венгрии и главой победившей на выборах партии «Тиса» Петером Мадьяром Украине в вопросе снятия вето на предоставление кредита в размере 90 миллиардов евро, оказался плохим сигналом для Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает издание The Independent.

«Брюссель открыто праздновал уход самого "обструкционистского" лидера Европы, Киев вздохнул с облегчением, а западные комментаторы поспешили объявить о конце "нелиберальной демократии" в Европе. Однако уже на этой неделе стало ясно: картина куда сложнее», — говорится в материале.

Ранее Петер Мадьяр потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского возобновления поставок сырья в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Он также посоветовал украинскому политику «не заниматься шантажом» по отношению к Венгрии и всем странам ЕС.