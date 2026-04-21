Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:13, 21 апреля 2026Интернет и СМИ

Ультиматум будущего премьер-министра Венгрии Украине вызвал тревогу в ЕС

The Independent: Ультиматум Мадьяра Украине оказался плохим сигналом для ЕС
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Петер Мадьяр. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Ультиматум, выдвинутый будущим премьер-министром Венгрии и главой победившей на выборах партии «Тиса» Петером Мадьяром Украине в вопросе снятия вето на предоставление кредита в размере 90 миллиардов евро, оказался плохим сигналом для Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает издание The Independent.

«Брюссель открыто праздновал уход самого "обструкционистского" лидера Европы, Киев вздохнул с облегчением, а западные комментаторы поспешили объявить о конце "нелиберальной демократии" в Европе. Однако уже на этой неделе стало ясно: картина куда сложнее», — говорится в материале.

Ранее Петер Мадьяр потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского возобновления поставок сырья в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Он также посоветовал украинскому политику «не заниматься шантажом» по отношению к Венгрии и всем странам ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok