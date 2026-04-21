Политолог рассказал об изменении схемы поставок оружия Украине

Политолог Крутаков: США изменили схему поставок оружия Украине

США изменили схему поставок военной помощи Украине, считает политолог Леонид Крутаков, пишет Ura.ru.

По его словам, американская сторона не прекращала отправку оружия Киеву. «Американское оружие, конечно, идет на Украину, потому что другого просто нет. Изменена лишь система оплаты за него», — объяснил он.

Эксперт уточнил, что раньше вооружения поставляли за счет внутриамериканских кредитов, которые Киев обязался вернуть, «если сможет». Крутаков добавил, что сейчас в этой же системе участвует Европа, которой будет платить Украина.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что после атак на Иран оказание военной помощи Украине стало максимально непривлекательным для США.

