02:44, 21 апреля 2026Мир

Политолог рассказал об изменении схемы поставок оружия Украине

Политолог Крутаков: США изменили схему поставок оружия Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Baz Ratner / Reuters

США изменили схему поставок военной помощи Украине, считает политолог Леонид Крутаков, пишет Ura.ru.

По его словам, американская сторона не прекращала отправку оружия Киеву. «Американское оружие, конечно, идет на Украину, потому что другого просто нет. Изменена лишь система оплаты за него», — объяснил он.

Эксперт уточнил, что раньше вооружения поставляли за счет внутриамериканских кредитов, которые Киев обязался вернуть, «если сможет». Крутаков добавил, что сейчас в этой же системе участвует Европа, которой будет платить Украина.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что после атак на Иран оказание военной помощи Украине стало максимально непривлекательным для США.

    Последние новости

    Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

    Политолог рассказал об изменении схемы поставок оружия Украине

    Трамп вновь сделал заявление о ядерной программе Ирана

    На Западе заявили о возможном отказе Болгарии от поставок оружия Украине

    Девушка показала начальнику экран смартфона и опозорилась

    В США сообщили о возможном расколе в команде Трампа

    Миронов призвал прекратить поставлять энергоресурсы странам НАТО

    У женщины в мозге завелся червь длиной восемь сантиметров

    Легендарный iPhone похоронят

    В США указали на отстраненность Трампа от конфликта на Украине

    Все новости
