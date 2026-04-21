В ЕС решили запретить въезд ветеранам СВО

Каллас: Главы МИД ЕС решили запретить въезд российским ветеранам СВО

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) решили на саммите в июне запретить въезд в Евросоюз российским ветеранам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

«Министры приняли решение к саммиту ЕС в Брюсселе в июне запретить въезд всем российским участникам войны на Украине», — сказала глава евродипломатии.

Каллас добавила, что Европейский союз уже обеспечил подготовку 90 тысяч солдат для Украины.

Ранее ЕС ввел санкции против российского благотворительного «Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом», назвав его «инструментом мягкой силы» России.