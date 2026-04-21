18:44, 21 апреля 2026Мир

Каллас заявила о подготовке десятков тысяч солдат для Украины

Каллас: ЕС обеспечил подготовку 90 тысяч солдат для Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Press service of the Ukrainian Air Assault Forces Command / Handout via Reuters

Европейский союз (ЕС) уже обеспечил подготовку 90 тысяч солдат для Украины. Об этом сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

«Евросоюз является главным поставщиком военной помощи для Украины. Миссия ЕС уже обеспечила подготовку 90 тысяч бойцов для вооруженных формирований Украины», — указала глава евродипломатии.

Также Каллас сообщила, что главы МИД ЕС приняли решение запретить въезд в страны сообщества российским ветеранам специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее евродипломат сообщила, что Евросоюз в среду, 22 апреля, примет важные решения по кредитованию Украины на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

