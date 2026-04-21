В Европе решили поднять налоги с одной целью

Политолог Рар: ЕС создаст «котел» для военных расходов за счет повышения налогов

Страны Евросоюза (ЕС) поднимут налоги, чтобы создать «общий котел» для военных расходов. О вероятном решении заявил немецкий политолог Александр Рар, его цитирует НСН.

Как заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, Еврокомиссия (ЕК) намерена увеличить расходы на оборону на 2028-2034 годы как минимум до 131 миллиарда евро, в то время как на прошлый период на эти цели выделяли только 13 миллиардов.

«У прибалтов, например, вряд ли на это деньги найдутся, они уже сдали все, что у них есть, поэтому они будут обращаться к Германии, в скандинавские страны. Все идет к тому, что будет создаваться общий котел для военного бюджета. Брюссель будет владеть общим громадным фондом, куда всех будут заставлять вкладывать деньги», — констатировал эксперт.

Чтобы собрать эти деньги в условиях отсутствия ресурсов, которые можно продавать за рубеж, Европа может пойти на повышение налогов, при этом не только для милитаризации, но в целом для решения всех имеющихся проблем. Сейчас средства требуется найти и на то, чтобы залатать «социальные дыры», добавил Рар.

Ранее стало известно, что пять министров финансов стран ЕС, среди которых чиновники Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии, призвали ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний на фоне роста цен на топливо из-за конфликта вокруг Ирана. «Это также станет четким сигналом, что те, кто получает выгоду от последствий войны, должны внести свой вклад в облегчение бремени для общества», — указано в письме.