Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:40, 21 апреля 2026Экономика

В Европе решили поднять налоги с одной целью

Политолог Рар: ЕС создаст «котел» для военных расходов за счет повышения налогов
Вячеслав Агапов

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) поднимут налоги, чтобы создать «общий котел» для военных расходов. О вероятном решении заявил немецкий политолог Александр Рар, его цитирует НСН.

Как заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, Еврокомиссия (ЕК) намерена увеличить расходы на оборону на 2028-2034 годы как минимум до 131 миллиарда евро, в то время как на прошлый период на эти цели выделяли только 13 миллиардов.

«У прибалтов, например, вряд ли на это деньги найдутся, они уже сдали все, что у них есть, поэтому они будут обращаться к Германии, в скандинавские страны. Все идет к тому, что будет создаваться общий котел для военного бюджета. Брюссель будет владеть общим громадным фондом, куда всех будут заставлять вкладывать деньги», — констатировал эксперт.

Чтобы собрать эти деньги в условиях отсутствия ресурсов, которые можно продавать за рубеж, Европа может пойти на повышение налогов, при этом не только для милитаризации, но в целом для решения всех имеющихся проблем. Сейчас средства требуется найти и на то, чтобы залатать «социальные дыры», добавил Рар.

Ранее стало известно, что пять министров финансов стран ЕС, среди которых чиновники Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии, призвали ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний на фоне роста цен на топливо из-за конфликта вокруг Ирана. «Это также станет четким сигналом, что те, кто получает выгоду от последствий войны, должны внести свой вклад в облегчение бремени для общества», — указано в письме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok