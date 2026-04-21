Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:05, 21 апреля 2026Россия

В Госдуме назвали один тренд бедой и трагедией человека

Депутат Буцкая назвала тренд на «соло-материнство» бедой и трагедией человека
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bethany Beck / Unsplash

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая сочла тренд на «соло-материнство» не модным веянием, а бедой и трагедией человека. На эту тему она высказалась в пресс-центре НСН.

По словам депутата, каждая девушка хочет быть женой и матерью, а не жить без семьи, с одним котом и рожать сама для себя ребенка.

«Когда человеку за 45 лет, он понимает, что чего-то упустил, если у него нет ребенка. Конечно, яйцеклетки стареют, это медицинская часть. А жизненная часть заключается в том, что с возрастом становится все меньше подруг, которые готовы на путешествия, танцы и так далее. У всех семья, дети», — отметила Буцкая, указав, что подобные истории говорят об одиночестве человека.

Ранее сообщалось, что россиянки стали чаще рожать «для себя» от доноров при помощи процедуры экстракорпорального оплодотворения. Явление получило название «соло-материнство». Этот тренд раскритиковала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok