Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:12, 21 апреля 2026Спорт

В отношении главы Российского антидопингового агентства начали расследование

Владислав Уткин
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на пресс-службу WADA.

«Поскольку отдел является независимым, WADA не располагает подробной информацией о расследовании, которое продолжается. Мы будем проинформированы, как только будет получен результат или когда будут необходимы дальнейшие действия», — говорится в сообщении организации.

В феврале The New York Times сообщил, что у WADA есть данные о причастности Логиновой к сокрытию данных допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. Впоследствии глава РУСАДА опровергла эту информацию и заявила о готовности подать на издание иск о клевете.

Ранее шведские биатлонисты получили бронзовые медали ОИ-2010 в эстафете. Российская команда в составе Ивана Черезова, Антона Шипулина, Максима Чудова и Евгения Устюгова лишилась своих наград из-за дисквалификации Устюгова. Его уличили в применении допинга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о ходе создания зоны безопасности на границе с Украиной

    Российский прибор отправится на Луну на китайском «Чанъэ-7»

    Пассажирский и грузовой самолеты едва не столкнулись по вине диспетчеров

    Российские пенсионеры потеряли почти 300 миллионов рублей на электроснабжении

    Бывшая секретарь Зеленского высказалась о кредите ЕС для Украины

    Появился необычный прогноз Жириновского о возможной судьбе России

    Одесский ТЦК подтвердил задержание своих сотрудников после операции СБУ

    Коростелев вспомнил победу Большунова на Кубке мира в отсутствие норвежцев

    Путин заявил о долге властей перед жителями одного региона

    В Польше призвали не стоять на коленях перед США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok