В отношении главы Российского антидопингового агентства начали расследование

WADA начало расследование в отношении главы РУСАДА Логиновой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на пресс-службу WADA.

«Поскольку отдел является независимым, WADA не располагает подробной информацией о расследовании, которое продолжается. Мы будем проинформированы, как только будет получен результат или когда будут необходимы дальнейшие действия», — говорится в сообщении организации.

В феврале The New York Times сообщил, что у WADA есть данные о причастности Логиновой к сокрытию данных допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. Впоследствии глава РУСАДА опровергла эту информацию и заявила о готовности подать на издание иск о клевете.

Ранее шведские биатлонисты получили бронзовые медали ОИ-2010 в эстафете. Российская команда в составе Ивана Черезова, Антона Шипулина, Максима Чудова и Евгения Устюгова лишилась своих наград из-за дисквалификации Устюгова. Его уличили в применении допинга.

