19:23, 21 апреля 2026Культура

В Польше американского рэпера назвали нацистом

В МИД Польши призвали запретить рэперу Канье Уэсту въезд в страну из-за нацизма
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский высказался за запрет американскому рэперу Канье Уэсту на выступление на территории страны. Об этом пишут польские «Ведомости».

Концерт скандального артиста должен был пройти в польском городе Хожуве, однако в итоге власти страны решили не пускать Йе в Польшу. Силезский стадион, где должно было пройти выступление, сообщил об отмене шоу.

«Он хотел пропагандировать эту свою чушь у нас, в Польше, на своем концерте. Давайте проясним: в Польше нет места нацистам», — сообщил Сикорский.

Также глава ведомства добавил, что демократический режим имеет право защищаться от радикалов.

Ранее американскому рэперу Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию. Артист, который известен антисемитскими высказываниями и заявлениями про нацизм, собирался принять участие в музыкальном фестивале Wireless.

