04:53, 21 апреля 2026Россия

В России назвали отставку Стармера лучшим сценарием для Британии

Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев. Фото: Globallookpress.com

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал отставку премьер-министра Кира Стармера лучшим сценарием для Великобритании.

Таким образом он прокомментировал сообщения о существовании разных версий текстов выступления политика, касающихся извинений за скандал вокруг экс-посла страны в США Питера Мандельсона, которого связывают с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

«Есть только один сценарий, который может помочь Стармеру и Великобритании: "Уйти в отставку"», — написал Дмитриев.

По информации Politico, сторонники премьер-министра Великобритании считают, что он может уйти со своего поста из-за скандала вокруг связей бывшего посла Британии в США и Эпштейна.

11 сентября Стармер и министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер решили уволить Мандельсона после ознакомления с опубликованной Министерством юстиции США перепиской с Эпштейном. Согласно документам, Мандельсон неоднократно называл миллиардера «лучшим другом».

