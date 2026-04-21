В России рассказали об изменениях в получении налогового вычета за ипотеку

Депутат Чаплин: За жилье в ипотеку сегодня можно вернуть до 1,1 миллиона рублей

За последний год в сфере налоговых вычетов за ипотеку произошли изменения, которые напрямую зависят от новой прогрессивной шкалы НДФЛ, действующей с 2025 года, рассказал «Ленте.ру» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По словам депутата, если раньше все возвращалось по ставке 13 процентов, то теперь максимальная сумма вычета зависит от вашего дохода. Он подчеркнул, что чем выше ставка налога, тем больше можно вернуть денег из бюджета.

«По покупке жилья предельная сумма расходов, с которой дается вычет, осталась прежней — 2 миллиона рублей. Но если раньше максимум возврата составлял 260 тысяч (13 процентов от 2 млн), то сейчас при ставке 22 процента можно вернуть уже 440 тысяч рублей. По ипотечным процентам лимит — 3 миллиона рублей, максимальный возврат вырос с 390 до 660 тысяч рублей. В сумме за квартиру в ипотеку сегодня можно вернуть до 1,1 миллиона рублей», — объяснил Чаплин.

Парламентарий добавил, что самый удобный способ получения налогового вычета в 2026 году — упрощенный порядок через личный кабинет налогоплательщика. В таком случае ФНС сама собирает данные от банков и застройщиков, формирует предзаполненное заявление, присылает оферту, а налогоплательщику остается только подтвердить ее, объяснил Чаплин. Для этого не нужно заполнять декларацию 3-НДФЛ и бегать за справками тоже, а возврат приходит в среднем за 8 дней.

Ранее член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина предсказала, что условия по ипотеке в России улучшатся для заемщиков в ближайшие один-два года. Она посоветовала россиянам, не попадающим под льготные программы, дождаться снижения ставки и подкопить деньги вместо того, чтобы брать кредит сейчас под 20 процентов годовых.