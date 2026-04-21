В России зафиксировали резкий рост числа электрокаров и гибридов

Аналитик Целиков: Гибридов в РФ стало почти в шесть раз больше, чем электрокаров

По состоянию на 1 апреля 2026 года количество электромобилей и подключаемых гибридов (в том числе с увеличенным запасом хода) в России достигло 208 тысяч единиц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил аналитик Сергей Целиков.

Он напомнил, что по состоянию на 1 января этого года насчитывалось 192,6 тысячи таких машин. Среди них было 80 тысяч полностью электрических моделей и 112,6 тысячи автомобилей с гибридной силовой установкой и возможностью подзарядки от розетки. За минувший квартал текущего года парк прирос на 2,3 тысячи электрокаров и 13,6 тысячи подключаемых гибридов. Дополнительно на учет встали около 500 ввезенных подержанных электромобилей.

Средний возраст электрокаров составляет около пяти лет, гибридов — около двух. Эксперт объяснил разницу структурой российского электропарка. Среди электрокаров 23 процента принадлежит модели Nissan Leaf. Эти машины на протяжении длительного времени массово поставлялись в Россию со вторичного рынка Японии. Существенную долю возрастных автомобилей обеспечивает Tesla.

Сегмент гибридов почти на 90 процентов сформировался за последние три года за счет поставок новых китайских моделей. Лидерами этого сегмента являются автомобили брендов Lixiang и Voyah.

