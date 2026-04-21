В российском регионе из-за повреждения контактной сети задержали поезда

В Ростовской области в результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть, задерживаются 15 поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
«Сегодня, 20 апреля, в 21:31 в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка СКЖД была повреждена контактная сеть», — говорится в публикации.
Движение поездов на станции российского региона было приостановлено. На место направлены аварийные бригады и восстановительный поезд.
Ранее в Ленинградской области сотрудники МВД и ФСБ задержали подростка за поджог релейного шкафа и трансформаторной будки на железной дороге.