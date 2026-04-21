00:50, 21 апреля 2026Россия

В российском регионе из-за повреждения контактной сети задержали поезда

СКЖД: В Ростовской области повреждена контактная сеть на станции Персиановка

В Ростовской области в результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть, задерживаются 15 поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

«Сегодня, 20 апреля, в 21:31 в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка СКЖД была повреждена контактная сеть», — говорится в публикации.

Движение поездов на станции российского региона было приостановлено. На место направлены аварийные бригады и восстановительный поезд.

Ранее в Ленинградской области сотрудники МВД и ФСБ задержали подростка за поджог релейного шкафа и трансформаторной будки на железной дороге.

    В российском регионе из-за повреждения контактной сети задержали поезда

