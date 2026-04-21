В российском регионе накрыли крупный узел связи аферистов

В Воронежской области задержали троих организаторов узла связи для аферистов

В Воронежской области задержали троих организаторов узла связи для аферистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, трое местных жителей организовали в шести арендованных квартирах стационарные технические центры, использующие сим-боксы для анонимной связи аферистов с пострадавшими. Оборудование позволяло скрывать реальное местоположение.

В ходе обысков было изъято 13 GSM-шлюзов, 2 сим-банка, более 4000 сим-карт, 11 сотовых телефонов, 5 ноутбуков, 10 банковских карт. Оборудование они получали через службы доставки, а оплату им производили на криптокошельки.

Возбуждено уголовное дело по статье 274.3 («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции») УК РФ.

