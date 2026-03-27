09:57, 27 марта 2026

Сеть украинских кол-центров накрыли в российском городе

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали администраторов украинских кол-центров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 274.3 («Незаконное использование средств связи») УК РФ.

По данным ведомства, двое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет приехали в Петербург и под руководством украинских кураторов занимались администрированием сим-боксов, которые использовались для звонков из-за границы и скрытия реального местоположения абонента. Связь с работодателем они поддерживали через один из мессенджеров.

Необходимое для работы оборудование доставлялось различными курьерскими службами и размещалось в арендованных квартирах в разных районах города и области. С целью конспирации своей деятельности злоумышленники регулярно меняли адреса. При этом одновременно действовало несколько таких точек. За свою деятельность они еженедельно получали 85 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали молодых людей на одном из адресов. Прекращение работы обслуживаемого ими оборудования остановило совершение около девяти тысяч звонков в сутки из кол-центров с территории Украины.

В ходе обыска изъяты сим-боксы, ноутбуки, мобильные телефоны и другое оборудование.

Ранее сообщалось, что помогавший с регистрацией на сайтах россиянин попал под следствие.

