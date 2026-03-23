15:29, 23 марта 2026Силовые структуры

Помогавший с регистрацией на сайтах россиянин попал под следствие

В Челябинске задержали мужчину за оказание незаконных услуг связи
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Челябинске задержали мужчину за оказание незаконных услуг связи. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, местный житель за денежное вознаграждение передавал третьим лицам данные, которые необходимы для доступа к возможностям информационных ресурсов, социальным сетям и мессенджерам. Этим доступом могли также воспользоваться сотрудники украинских спецслужб и мошенники для поиска потенциальных исполнителей терактов и диверсий.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. Он организовал преступную группу, использующую сим-боксы для регистрации и авторизации пользователей в сети.

Возбуждено уголовное дело по статье 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика»). В ходе проведенных обысков по месту жительства мужчины были обнаружены и изъяты около 200 сим-карт, компьютеры, средства связи и другие устройства.

Ранее сообщалось, что на Украине организовали мошеннический кол-центр из мест лишения свободы.

    Последние новости

    Россия остановила экспорт нефти из ключевых портов

    Лолита прокомментировала скандал с депутатом словами «Норрису точно накакать»

    В российском регионе годовалый ребенок не выжил из-за электронных сигарет

    Поставлен вопрос о собственности на OnlyFans

    Во время жестокой расправы пасынок Намина говорил о дьявольщине

    Россия нашла нового покупателя газа

    Путин и Пашинян договорились встретиться

    В российском городе стало опасно дышать

    25-сантиметровая змея заползла в квартиру и напугала москвичей

    «Летающий радар» Saab заметили над Украиной

    Все новости
