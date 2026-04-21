11:49, 21 апреля 2026Мир

В стране НАТО взорвалась ТЭЦ

Digi 24: В Бухаресте произошел мощный взрыв на ТЭЦ
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

В Бухаресте произошел мощный взрыв на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщает Digi 24.

«На CET Vest в Бухаресте вспыхнул пожар, представлявший собой открытое возгорание на трех трансформаторах», — утверждается в публикации.

По данным портала, пожар произошел вечером 20 апреля. В качестве предварительной причины назван взрыв трансформатора, наполненного 30 тоннами масла. Тушение возгорания заняло несколько часов, к этому времени оно ликвидировано.

21 октября на двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Венгрии и Румынии произошли взрывы.

