В стране НАТО взорвалась ТЭЦ

Digi 24: В Бухаресте произошел мощный взрыв на ТЭЦ

В Бухаресте произошел мощный взрыв на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщает Digi 24.

«На CET Vest в Бухаресте вспыхнул пожар, представлявший собой открытое возгорание на трех трансформаторах», — утверждается в публикации.

По данным портала, пожар произошел вечером 20 апреля. В качестве предварительной причины назван взрыв трансформатора, наполненного 30 тоннами масла. Тушение возгорания заняло несколько часов, к этому времени оно ликвидировано.

