Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:21, 21 апреля 2026

В Японии произошло ЧП с тремя жертвами на полигоне

Kyodo: В Японии на полигоне произошел взрыв боеприпаса в башне танка
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

В Японии на полигоне сил самообороны случилось чрезвычайное происшествие с тремя жертвами. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По его информации, причиной стал взрыв боеприпаса в башне танка во время учений. Жертвами стали три сотрудника сил самообороны, еще один получил ранения. Все они в момент ЧП находились в танке.

Министерство обороны Японии проводит расследование произошедшего.

Накануне в Японии объявили угрозу цунами высотой до трех метров. Жителей центральной части Тихоокеанского побережья — префектуры Хоккайдо, а также префектур Аомори и Иватэ — призвали немедленно эвакуироваться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok