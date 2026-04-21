В Японии произошло ЧП с тремя жертвами на полигоне

Kyodo: В Японии на полигоне произошел взрыв боеприпаса в башне танка

В Японии на полигоне сил самообороны случилось чрезвычайное происшествие с тремя жертвами. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По его информации, причиной стал взрыв боеприпаса в башне танка во время учений. Жертвами стали три сотрудника сил самообороны, еще один получил ранения. Все они в момент ЧП находились в танке.

Министерство обороны Японии проводит расследование произошедшего.

Накануне в Японии объявили угрозу цунами высотой до трех метров. Жителей центральной части Тихоокеанского побережья — префектуры Хоккайдо, а также префектур Аомори и Иватэ — призвали немедленно эвакуироваться.