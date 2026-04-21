Валерия Гай Германика вывела пятилетнего сына на публику в скрывающей лицо балаклаве

Ценности
15:02, 21 апреля 2026

Режиссер Валерия Гай Германика вывела пятилетнего сына на публику в балаклаве
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российский режиссер и телеведущая Валерия Гай Германика вывела на публику пятилетнего сына Августа Молчанова. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость посетила пресс-показ ее нового фильма «Машенька» в рамках Московского международного кинофестиваля. Она предстала перед камерой в черном топе, серой юбке и пиджаке с меховым воротом. В то же время на наследника она надела голубой спортивный костюм и скрывающую лицо балаклаву черного цвета с прорезями для рта и глаз. Также звезда взяла с собой одну из своих собак.

Известно, что Гай Германика воспитывает троих детей. Имя отца первой дочери, Октавии, она не раскрывает. Вторую дочь, Северину, режиссер родила от танцора Вадима Любушкина, с которым развелась спустя четыре месяца, уличив в двоеженстве. В свою очередь, отцом Августа стал бизнесмен Денис Молчанов. Влюбленные поженились в 2019 году, а в 2023 году разорвали отношения.

Ранее в апреле Валерия Гай Германика вышла в свет с обнаженной грудью.

