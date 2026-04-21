Возле известной гробницы нашли 22 расписанных саркофага жриц культа Амона-Ра

В Египте нашли секретную камеру, в которой лежали 22 саркофага жриц Амона-Ра

В Египте рядом с известной гробницей древнеегипетского вельможи археологи нашли секретную камеру, содержащую два десятка расписанных саркофагов с мумиями и редкие папирусы. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В Луксоре возле известной гробницы Сенеба на западном берегу Нила египетские археологи сделали сенсационную находку. В ходе раскопок во внутреннем дворе захоронения возрастом примерно 3,5 тысячи лет они наткнулись на прямоугольную камеру, вырубленную в скале. В этом скрытом помещении, которое служило погребальным хранилищем, лежали 22 расписанных саркофага и папирусные свитки.

Внутри большинства из них сохранились мумии, что является редкостью для этой эпохи. Многие из погребенных носили титул «Певица Амона», указывающий на их принадлежность к жрицам храмового культа в Карнаке.

Восемь свитков папируса лежали внутри крупного керамического сосуда, и на нескольких из них до сих пор остались оригинальные глиняные печати. По словам доктора Афифи Рахима, руководителя миссии, «эти папирусы представляют собой информационное сокровище, результатов которого мир будет ждать после завершения реставрационных и переводческих работ».

Саркофаги оказались сильно повреждены, поэтому реставраторы уже приступили к их срочной консервации, укрепляя структуру дерева и очищая росписи. Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи назвал открытие «значительным дополнением к списку выдающихся археологических находок в Египте».

Ранее польские ученые с помощью 3D-сканирования нашли внутри мумии древнеегипетского ребенка загадочный предмет. Они предполагают, что это может быть папирус с именем умершего или другими сведениями.