18:41, 21 апреля 2026Экономика

Возможность создания российской полки с алкоголем оценили

Чекушов: Введение российской полки для алкоголя пока не планируется
Вячеслав Агапов

Фото: Andrii Kobryn / Shutterstock / Fotodom

В Минпромторге пока не планируют распространять обязательную долю продажи отечественного вина для розничных сетей и общепита на прочий алкоголь. Так оценил возможность создания российской полки для спиртного заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов, его цитирует «Интерфакс».

В кулуарах форума «Иннопром. Центральная Азия» представитель ведомства заявил, что меру поддержки российского вина пока не будут распространять на другие виды алкоголя.

«Сначала надо принять основной законопроект, все же у нас фокус направлен на него. Из алкогольной продукции там только вино с долей 20 процентов, с возможностью ее последующего увеличения актом правительства РФ. Но мы, конечно, начнем с 20 процентов и посмотрим, как рынок сработает. Пока конкретных планов по расширению (перечня "российской полки") на иные виды алкоголя нет», — пояснил он.

Проект о квоте на российское вино в ресторанах и магазинах в октябре 2024 года опубликовал Минпромторг РФ. В ведомстве указывали, что в дальнейшем цифра может вырасти, так как отечественное виноделие вышло на новый уровень.

