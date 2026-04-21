11:01, 21 апреля 2026Культура

Зара возмутилась увольнением звезды «Ворониных» из-за возраста

Ольга Коровина
Зара. Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Российская певица Зара (настоящее имя — Зарифа Мгоян) поддержала актрису Екатерину Волкову, уволенную из Театра комедии из-за возраста. Ее комментарий приводит «Абзац».

Певица возмутилась причиной увольнения Волковой и заявила, что такие вещи нельзя озвучивать, когда речь идет о женщине. Зара отметила красоту актрисы и напомнила, что некоторые режиссеры жалуются на отсутствие возрастных артисток с натуральными лицами. «Все подтянутые какие-то, переделанные. И снимать некого», — пояснила она.

«44 года, сейчас это тоже молодежь! Уже прожито столько эмоций, она столько всего может дать зрителю, сыграть», — добавила Зара.

Ранее 44-летняя Волкова, наиболее известная по сериалу «Воронины», сообщила, что ее уволили из Театра комедии из-за возраста. По словам актрисы, художественный руководитель добавил, что в репертуаре больше нет ролей для нее.

