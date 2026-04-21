Зеленский обсудил кредит на 90 миллиардов евро с представителями Евросоюза

Зеленский обсудил с фон дер Ляйен и Коштой кредит на 90 миллиардов евро

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и с главой Европейского совета Антониу Коштой разблокирование кредита на 90 миллиардов евро. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Эти средства усилят не только Украину, но и всю Европу. И важно, чтобы в ближайшее время мы уже начали их получать», — написал Зеленский.

По его словам, Украина уже выполнила все необходимые шаги для получения кредита. Также, по его словам, обсуждалось открытие переговорных кластеров относительно вступления республики в Европейский союз.

Ранее Зеленский заявил, что Украина в соответствии с обязательствами перед Евросоюзом завершила ремонтные работы на нефтепроводе «Дружба».