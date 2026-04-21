Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 21 апреля 2026

Женщины раскрыли секреты яркого оргазма после 40 лет

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Никогда не испытывавшие оргазм до 40 лет женщины раскрыли методы, которые помогли решить эту проблему. Свои секреты они раскрыли изданию Daily Mail.

46-летняя бизнесвумен Лидия Смит призналась, что достичь оргазма ей помогла честность. На протяжении многих лет она жила с установкой, что в постели важнее доставить удовольствие мужчине, чем испытать его самой. Женщина изменила отношение к сексу, только тогда, когда осознала, что если она не будет уделять внимание своим желаниями, то этого не будет делать и партнер. Она перестала стараться «отчаянно угодить» мужчине и стала открыто просить его о том, чего хочет, например, уделять больше времени прелюдии.

Фотограф Ариан Шерин заявила, что в 45 лет она начала заниматься лучшим сексом в жизни, потому что перестала имитировать оргазм. Чтобы чувствовать себя увереннее и сексуальнее, она немного похудела, а затем откровенно призналась партнеру, что никогда не достигала оргазма от секса с проникновением, после чего они начали использовать секс-игрушки.

В свою очередь, 44-летняя косметолог Айла Невзат заявила, что качество ее интимной жизни значительно улучшилось, как только она разобралась с тем, что ей действительно нравится в постели. Теперь она всегда просит мужчину остановиться, если он делает что-то не так. При этом женщина отметила, что ей потребовалось много времени, чтобы научиться не бояться негативной реакции партнера. «Именно поэтому я предпочитаю уделять больше времени тому, чтобы узнать мужчину, прежде чем мы переспим. Это означает, что мы разрабатываем правила общения еще до того, как доберемся до спальни, поэтому между нами не возникает недоразумений», — заверила она.

Ранее сексолог Алессандра Араужо рассказала, что при стимуляции сосков можно достичь оргазма. По ее словам, это происходит довольно часто, так как реакция мозга на прикосновения к соскам и гениталиям почти не отличается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто подумать, посчитать». Алаудинов раскрыл потери ВСУ за время проведения спецоперации

    В Словакии испугались возможного получения Украиной ядерного оружия

    Российский боец рассказал о самом сложном этапе операции «Поток»

    Россиянам назвали обязательные шаги при покупке авто с рук

    Россиянка побывала в Китае и описала страну фразой «у нас никогда не будет так безопасно»

    Трампа обвинили в попытке превратить переговоры с Ираном в стол капитуляции

    Россиянам начали предлагать списать долги за ЖКУ

    Кармен Электра удивила фанатов обнаженной фотосессией в честь 54-летия

    В Евросоюзе рассказали о преимуществе России в производстве снарядов

    Стало известно о вербовке в ВСУ латиноамериканских наемников через агрегатор вакансий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok