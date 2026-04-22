22 апреля: какой праздник отмечают в России и мире

22 апреля люди по всему миру отмечают День Матери-Земли и вспоминают о том, как важно беречь природу. Жители России и стран постсоветского пространства отмечают День старого программиста. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают в мире 22 апреля, какие приметы связаны с этим днем, и кто из знаменитостей родился 22 числа.

Праздники в России

День старого программиста

Советские программисты, которые учились по специальности 2204 — программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем — отмечают профессиональный праздник 22 апреля. Дату выбрали с иронией: номер специальности буквально можно понять как 22-е число четвертого месяца.

С 2009 года День программиста официально отмечают в 256-й день года. Однако специалисты старой закалки по-прежнему празднуют его 22 апреля и в шутку называют этот праздник Днем старого программиста.

Праздники в мире

Международный день Матери-Земли

С 2010 года во всем мире отмечают день Матери-Земли — его учредили годом ранее на сессии Генассамблеи ООН. В этот день ученые по всему миру обсуждают экологические проблемы, с которыми сталкивается планета.

Одна из главных традиций праздника — бить в колокол мира, символ мирной жизни и солидарности народов. Первый колокол установили в нью-йоркской штаб-квартире ООН в середине 1950-х. В России колокол мира появился в 2009 году в Новосибирске, на территории музея Николая Рериха.

День открытия Бразилии

22 апреля 1500 года исследователь из Португалии Педру Алвариш Кабрал достиг ранее неизвестных берегов. Обнаруженную страну он назвал Вера-Круш (в переводе с португальского — «истинный крест»), которую позже переименовали в Бразилию. С момента открытия страна стала колонией Португалии.

Этот праздник широко отмечается в Бразилии — в городах Рио-де-Жанейро и Порту-Сегуру, к берегам которых и причалил корабль первооткрывателя, проходят красочные карнавалы.

Какие еще праздники отмечают в мире 22 апреля

Праздник мухлевщиков;

День жевательного мармелада в США;

День пограничной авиации в Грузии.

Какой церковный праздник 22 апреля

Праздник Иконы Божией Матери Цесарская

В России есть сразу две иконы с таким названием. Одна из них, обретенная в XII веке, хранится в Спасо-Преображенской церкви в Псковской области.

По легендам, эта икона в XIX веке спасла жителей села Усвяты от холеры. После первого крестного хода с образом распространение инфекции приостановилось, а на следующий день после второго крестного хода, болезнь исчезла совсем. С того времени в день памяти иконы прихожане Спасо-Преображенской церкви совершают крестный ход.

Другая Цезарская икона, явленная в 792 году, хранится в московском Благовещенском соборе.

Какие еще церковные праздники отмечают 22 апреля

День памяти мученика Гавриила Фомина;

День памяти преподобномученика Вадима Персидского, архимандрита.

Приметы на 22 апреля

Если весь день стоит туман, летом будет много ягод и грибов;

Если на закате облака алые — будет сильный ветер;

Звездное небо — к богатому урожаю пшеницы.

Кто родился 22 апреля

Владимир Ленин (1870-1924)

22 апреля 1870 года родился революционер и лидер большевиков Владимир Ленин. С 1887 года он был участником революционного движения, поддерживал социал-демократические и марксистские взгляды. Во время революции 1905-1904 годов Ленин возглавил Петербургский комитет большевиков, призывая сторонников к вооруженному сопротивлению власти.

В 1917-м руководил подготовкой вооруженного переворота, вошедшего в историю как Октябрьская революция. С этого года и вплоть до самой смерти Ленин был фактическим главой нового государства.

Иммануил Кант (1724-1804)

В 2025 году исполняется 301 год со дня рождения Иммануила Канта — родоначальника немецкой классической философии. Он родился в Кенигсберге (ныне Калининград).

Широкую славу Канту принесли трактаты «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и «Критика способности суждения». Философ утверждал, что знание человека обусловлено не столько материальным миром, сколько общими законами и приемами человеческого ума.

