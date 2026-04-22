Автора «Вредных советов» призвали отказаться от российских наград

Депутат Германова призвала Григория Остера отказаться от российских наград

Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова выразила мнение, что известному детскому писателю Григорию Остеру следует отказаться от российских наград. Об этом она сообщила РИА Новости.

Свою точку зрения парламентарий мотивировала тем, что писатель покинул территорию России после начала специальной военной операции (СВО).

«Он предал Родину, медали, награды и так далее. Раз вы не считаете, что Россия сегодня ваша Родина, значит, не надо пользоваться ничем в этой стране, сдайте награды. Пусть забирает книги и читает своим внукам», — заявила Германова.

Остер является автором многих произведений для детей, среди них «Вредные советы», а также сценарии к мультфильмам «38 попугаев», «Котенок по имени Гав». Несколько рассказов вошли в киножурнал «Ералаш».

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Григория Остера на «сомнительные с педагогической точки зрения установки».