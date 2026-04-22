Рассекречен Samsung Galaxy S27 Ultra

Samsung Galaxy S27 Ultra получит большой аккумулятор из кремний-углерода

Новый смартфон Samsung впервые в истории устройств бренда получит батарею повышенной емкости. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на инсайдера Schrödinger.

Автор напомнил, что даже флагманские телефоны корейского бренда имеют аккумулятор емкостью не больше 5000 миллиампер-часов. Schrödinger сообщил, что следующий флагман Samsung — вероятно, Galaxy S27 Ultra — будет иметь батарею, созданную на основе кремний-углерода. Этот девайс должен выйти в начале 2027 года.

Согласно рассекреченной инсайдером информации, корпорация активно тестирует аккумуляторы нового типа. Инженеры занимаются архитектурой батареи и разрабатывают программное обеспечение (ПО) для управления подобными аккумуляторами.

Журналисты Wccftech напомнили, что впервые аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов появился в смартфонах в 2016 году, когда вышел Galaxy A9 Pro. Также они отметили, что Samsung боится повторения скандала с телефонами Galaxy Note 7, батареи которых часто перегревались и загорались.

В конце апреля корпорация Samsung заявила, что вертикально ориентированная камера является главной особенностью смартфонов бренда. Также в компании рассказали, что все устройства имеют закругленные углы.