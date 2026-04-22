Женщина стала домогаться водителя автобуса

В Великобритании пьяная пассажирка автобуса схватила водителя за гениталии после того, как тот попросил ее и ее компанию успокоиться. Об этом сообщает Daily Post.

Инцидент произошел в автобусе, следовавшем вдоль побережья Северного Уэльса. 37-летняя Шивон Уэбб вместе с приятелями пила водку в салоне и приставала к окружающим. Когда автобус прибыл в Абергеле, водитель встал из-за руля, чтобы попросить дебоширов вести себя тише, однако пассажирка в ответ стала домогаться его. Она полезла к нему целоваться, а когда он отстранился — схватила его за пах.

Уэбб не унялась и после повторных просьб успокоиться. Тогда шофер попросил компанию покинуть салон, после чего вызвал полицию.

Уэбб также набросилась на прибывшую сотрудницу правоохранительных органов. Она осыпала ее оскорблениями, а затем плюнула ей в лицо.

Впоследствии в суде выяснилось, что у женщины 28 судимостей за 52 преступления, включая нарушения общественного порядка, нападения на полицейских и ограбления. Судья Тимоти Петтс назвал поведение подсудимой ужасным и приговорил ее к 34 неделям тюремного заключения дополнительно к уже отбываемому двухлетнему сроку за другое преступление.

Кроме того, Уэбб обязали выплатить водителю автобуса и полицейской компенсацию по 100 фунтов (около 11,5 тысячи рублей), а также поставили на учет в качестве секс-преступницы.

В письменном извинении женщина признала, что имеет проблемы с алкоголем и наркотиками, и пообещала встать на путь исправления.

