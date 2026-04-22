Дело российского экс-пристава о похищении людей вернули на доработку

В Курганской области суд вернул на доработку дело экс-пристава о похищении людей

Кетовский районный суд в Курганской области вернул на доработку дело бывшего сотрудника Федеральной службы судебных приставов, обвиненного в похищении людей. Об этом сообщает URA.RU.

По делу проходят двое мужчин, один из которых занимал должность пристава. Ходатайство о возврате дела следствию подал адвокат одного из фигурантов. По словам защиты, дело было составлено с нарушением требования кодекса.

По версии следствия, обвиняемые похитили двух людей из-за конфликта. Первого насильно затолкали в машину пристава на территории Откормсовхоза, другого — в Кетовском округе. Их избили.

