Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:43, 22 апреля 2026Силовые структуры

Дело российского экс-пристава о похищении людей вернули на доработку

В Курганской области суд вернул на доработку дело экс-пристава о похищении людей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Кетовский районный суд в Курганской области вернул на доработку дело бывшего сотрудника Федеральной службы судебных приставов, обвиненного в похищении людей. Об этом сообщает URA.RU.

По делу проходят двое мужчин, один из которых занимал должность пристава. Ходатайство о возврате дела следствию подал адвокат одного из фигурантов. По словам защиты, дело было составлено с нарушением требования кодекса.

По версии следствия, обвиняемые похитили двух людей из-за конфликта. Первого насильно затолкали в машину пристава на территории Откормсовхоза, другого — в Кетовском округе. Их избили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok