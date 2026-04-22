Дочь Джорджа Буша жестко отреагировала на сравнения с отцом

Дочь 43-го президента США Джорджа Буша, журналистка Дженна Буш-Хагер жестко отреагировала на сравнения с отцом. Размышлениями на данную тему она поделилась в выпуске шоу Today.

Соведущая Буш-Хагер отметила, что очень похожа на своего отца внешне и привела кадры интервью с его участием. «Я знаю, все так говорят, но, черт возьми, это жесть. Спасибо, но иногда я не воспринимаю это как комплимент», — заявила наследница бывшего политика.

Журналистка считает, что она не похожа на отца. «Я думаю, что мой отец красивый, но когда люди так говорят, я начинаю думать: "Я что, похожа на мужчину?"» — возмутилась Буш-Хагер.

В июне прошлого года дочери Джорджа Буша в прямом эфире отстригли волосы.