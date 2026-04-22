Российская авиация разрушила логистический маршрут ВСУ у реки Волчья

Telegram-канал «Северный Ветер»

Российская авиация продолжает разрушать логистические маршруты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами мощного удара по переправе противника на участке Волчанского фронта поделились бойцы группировки войск (ГВ) «Север» в Telegram-канале «Северный Ветер».

Разведка «северян» получила информацию, что враг пытается перебросить несколько боевых групп на другой берег реки Волчья восточнее Волчанских Хуторов.

После этого российская авиация незамедлительно нанесла прицельное поражение по переправе противника на данном участке фронта и сделала невозможной транспортировку личного состава ВСУ даже на мобильной технике.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» показали кадры уничтожения живой силы и техники Вооруженных сил Украины в районах городов Красноармейск, Димитров, а также на территории Днепропетровской области.

