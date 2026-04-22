17:19, 22 апреля 2026Экономика

Еще одна страна выделит сотни миллионов евро на борьбу с энергокризисом

Власти Франции выделят €330 млн на помощь пострадавшим от кризиса отраслям
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Власти Франции решили помочь пострадавшим от энергетического кризиса отраслям, на эти цели из бюджета выделят 330 миллионов евро. Об этом заявил министр государственных счетов Давид Амьель, его слова приводит ТАСС.

Война в Иране, повлекшая за собой блокировку Ираном Ормузского пролива, привела к резкому росту цен на энергоресурсы в ряде стран Евросоюза (ЕС). Франция не стала исключением. На этом фоне местное правительство решило предоставить поддержку самым уязвимым отраслям экономики.

Речь идет о рыболовной, аграрной и транспортной сферах. Компании из этих отраслей, пострадавшие от энергокризиса, получат от государства финансовую поддержку. На эти цели из бюджета выделят 150 миллионов евро в апреле и еще 180 миллионов в мае, констатировал Амьель.

В результате масштабных перебоев с поставками энергоресурсов с Ближнего Востока розничная стоимость бензин во Франции подскочила в среднем примерно на 19 процентов. Дизельное топливо на местных автозаправках подорожало почти на 36 процентов. Ранее на меры поддержки населению и бизнесу решились власти Греции и Нидерландов. Правительство первой страны выделит на эти цели 500 миллионов евро, а второй — около миллиарда евро.

