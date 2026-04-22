Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за войны в Иране

Премьер Греции Мицотакис объявил о выделении €500 млн на помощь населению

Власти Греции пошли на экстренные меры поддержки населения на фоне роста цен на внутреннем рынке из-за масштабных перебоев с поставками энергоресурсов с Ближнего Востока. Об этом заявил премьер-министр европейской республики Кириакос Мицотакис, его слова приводит ТАСС.

Блокировка Ираном Ормузского пролива привела к стремительному удорожанию энергоресурсов, включая нефть, газ и нефтепродукты. Это, в свою очередь, ускорило инфляцию в ряде европейских стран. Проблемы затронули в том числе Грецию. «Стресс, связанный с ростом цен в супермаркетах, расходами на детей, подорожавшим топливом и уходом за пожилыми людьми, сохраняется повсюду в Европе», — констатировал Мицотакис.

На этом фоне власти Греции решили выделить из бюджета в общей сложности 500 миллионов евро. Денежные средства пойдут на поддержку самых уязвимых слоев населения. Поддержку также получат местные предприятия, в том числе аграрные, за счет продления субсидии на приобретение дизельного топлива на бензоколонках в 20 евроцентов за литр. Эту меру правительство республики решило продлить до конца мая, заключил премьер.

Ранее оказать поддержку населению решили власти Нидерландов. На эти цели местное правительство выделит из бюджета порядка миллиарда евро. Денежные средства пойдут в том числе на оплату счетов за электроэнергию. Еще одним шагом стало временное снижение налогов для пассажиров общественного транспорта, водителей грузовиков и рыбаков. За счет этих мер местные власти намерены частично компенсировать последствия энергокризиса, вызванного войной в Иране.