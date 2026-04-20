Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

Правительство Нидерландов объявило об оказании помощи бедным на фоне кризиса

Правительство Нидерландов объявило о введении экстренных мер из-за накрывшего европейскую страну топливного кризиса на фоне роста цен на внутреннем рынке из-за войны в Иране. Об этом сообщает Reuters.

С учетом стремительного увеличения стоимости бензина и дизельного топлива власти королевства объявили о начале оказания финансовой помощи самым уязвимым слоям населения. Выделенные средства пойдут на оплату счетов за электроэнергию. Кроме того, власти Нидерландов призвали жителей страны по возможности снизить энергопотребление.

Еще одним шагом стало временное снижение налогов для пассажиров общественного транспорта, водителей грузовиков и рыбаков. В целом на оказание помощи населению местное правительство выделило порядка миллиарда евро.

Ранее ради экономии топлива работу образовательных учреждений на Шри-Ланке временно ограничили по средам. На четырехдневный режим работы были переведены школы и университеты. Кроме того, местные власти запретили водителям общественного транспорта приобретать более 200 литров топлива в неделю. Предельная норма для автомобилистов, в свою очередь, составила 15 литров.