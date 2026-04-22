09:35, 22 апреля 2026Путешествия

Эвакуацию не выживших в горах Бурятии туристов возобновили

Спасатели возобновили эвакуацию не выживших туристов в Бурятии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Спасатели возобновили эвакуацию не выживших в горах Бурятии троих туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское агентство ГО и ЧС.

Известно, что специалистам приходится работать в экстремальных погодных условиях и с нестабильной связью. В горах дует сильный ветер и наблюдается метель, из-за чего видимость плохая.

О трагедии стало известно 21 апреля. Трое туристов не пережили переохлаждения на туристическом маршруте при спуске с горы в Окинском районе. Они были опытными альпинистами и часто ходили в походы. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Позже по делу задержали организаторов тура.

    Последние новости

    Вой сирен и яркие вспышки. ВСУ атаковали Сызрань дронами с размахом крыльев 7 метров. Рухнул подъезд дома, под завалами ищут людей

    В Москве предотвратили теракт

    Задержан замглавы парка «Патриот»

    Назван способный изменить облик войны XXI века российский БПЛА

    В стране ЕС захотели активного сотрудничества с Россией

    Дело российского экс-пристава о похищении людей вернули на доработку

    Бероев высказался о разводе с Алферовой после 20 лет брака

    Обещанная Мерцем термоядерная революция оказалась нескорой

    Автолюбителям пригрозили штрафом за сбитого голубя

    В России введут план по производству бензина

    Все новости
