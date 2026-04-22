Эвакуацию не выживших в горах Бурятии туристов возобновили

Спасатели возобновили эвакуацию не выживших туристов в Бурятии

Спасатели возобновили эвакуацию не выживших в горах Бурятии троих туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское агентство ГО и ЧС.

Известно, что специалистам приходится работать в экстремальных погодных условиях и с нестабильной связью. В горах дует сильный ветер и наблюдается метель, из-за чего видимость плохая.

О трагедии стало известно 21 апреля. Трое туристов не пережили переохлаждения на туристическом маршруте при спуске с горы в Окинском районе. Они были опытными альпинистами и часто ходили в походы. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Позже по делу задержали организаторов тура.