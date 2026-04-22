UKMTO: Контейнеровоз подвергся нападению в Ормузском проливе

Контейнеровоз подвергся нападению в водах Ормузского пролива. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 15 морских милях к северо-востоку от Омана», — указано на сайте.

Капитан контейнеровоза сообщил, что к судну приблизилась лодка Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которая открыла огонь по кораблю.

Члены экипажа сообщили, что они в безопасности. Сообщений о возгораниях на контейнеровозе или воздействии на окружающую среду не поступало.

Ранее Соединенные Штаты захватили в Оманском заливе иранский контейнеровоз Touska, пытавшийся прорвать американскую блокаду.