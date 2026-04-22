Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:13, 22 апреля 2026Мир

UKMTO: Контейнеровоз подвергся нападению в Ормузском проливе
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Контейнеровоз подвергся нападению в водах Ормузского пролива. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 15 морских милях к северо-востоку от Омана», — указано на сайте.

Капитан контейнеровоза сообщил, что к судну приблизилась лодка Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которая открыла огонь по кораблю.

Члены экипажа сообщили, что они в безопасности. Сообщений о возгораниях на контейнеровозе или воздействии на окружающую среду не поступало.

Ранее Соединенные Штаты захватили в Оманском заливе иранский контейнеровоз Touska, пытавшийся прорвать американскую блокаду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok