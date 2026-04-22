16:45, 22 апреля 2026

Иванников: Наемники после мятежа под Харьковом могут захватить офис Зеленского
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru заявил, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ), устроившие мятеж в Харьковской области, могут попытаться захватить офис украинского президента Владимира Зеленского.

«Боевики ВСУ, покинувшие фронт, готовились пойти на Киев. Эти случаи фиксируются, и в Киеве паника», — отметил спикер. По его словам, у украинских властей нет возможности противодействовать таким подготовленным группам, силовые структуры в столице не готовы к серьезному вооруженному столкновению.

«И последние случаи с киевской полицией, которая бежала при виде преступника, взявшего людей в заложники и расстрелявшего их, это подтверждают», — обратил внимание Иванников. Он выразил уверенность, что полиция не сумеет противостоять военным и в случае очередного мятежа.

Эти группы вполне могут захватить здание офиса президента Украины и выдвинуть политические требования

Олег Иванниковподполковник запаса

Ранее сообщалось, что группа иностранных наемников ВСУ численностью до 300 человек бросила позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаное под Харьковом.

