Бывший СССР
21:19, 21 апреля 2026

Инструкторы штурмовиков ВСУ убили отца-одиночку

РИА Новости: Инструкторы ВСУ убили отца-одиночку за попытки демобилизоваться
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Инструкторы 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) забили насмерть отца-одиночку. Он хотел демобилизоваться по причине гибели жены, о чем рассказал журналистам РИА Новости источник в силовых структурах.

Как уточнил собеседник, в этом полку зафиксирован очередной случай небоевой потери. В этот раз стало известно, что от рук инструкторов погиб отец-одиночка Иван Табакан. У него осталось четверо детей.

«Инструкторы 225-го штурмового полка забили его насмерть за попытки демобилизации», — сообщили источники. Теперь военнослужащий числится пропавшим без вести.

Ранее стало известно, что количество небоевых потерь в 71-й бригаде ВСУ в Сумской области начало расти. Это связано с тем, что украинские военные с простудными и инфекционными заболеваниями не получают необходимую медицинскую помощь.

