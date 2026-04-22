Иран задержал два судна в Ормузском проливе

Tasnim: Иран задержал два судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив

Иранские военные задержали два судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив без разрешения. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Два судна-нарушителя — MSC-FRANCESCA (связанное с сионистским режимом) и EPAMINODES, были задержаны ВМС КСИР и направлены к берегам Ирана», — сказано в сообщении.

В Тегеране также подчеркнули, что любые нарушения установленного порядка прохода через Ормузский пролив расцениваются как пересечение красных линий.

Ранее контейнеровоз подвергся нападению в водах Ормузского пролива, в 15 морских милях к северо-востоку от Омана. Капитан сообщил, что к судну приблизилась лодка Корпуса стражей исламской революции и открыла огонь.