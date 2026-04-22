Известный блогер раскрыл поразивший его после переезда в Россию факт

Блогера Третьякова поразила еда в магазинах после переезда в Россию в 90-е годы

Известный российский блогер и предприниматель Андрей Третьяков рассказал, что после переезда в Россию в 90-е годы его поразило наличие в магазинах продуктов. Об этом он заявил в интервью блогерше Марии Чадиной, видео вышло во «ВКонтакте».

Блогер отметил, что родился в Армении. В раннем детстве, которое пришлось на начало 90-х годов и распад Советского Союза, его семья переехала в Россию.

«Я помню, я такой радостный был, когда в магазинах просто лежит еда: "Ни фига, еда, ее можно купить!"» — раскрыл Третьяков удививший его в России факт. Блогер пояснил, что в Армении в то время были серьезные проблемы с продуктами, и еда выдавалась по карточкам. «Мне 40 лет, я до сих пор помню эти карточки на еду, как они выглядели», — добавил он.

