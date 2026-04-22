На Камчатку обрушатся девятиметровые волны

На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за девятиметровых волн

На Камчатку обрушится шторм, который может принести на полуостров волны высотой до девяти метров. Об этом предупредило краевое управление МЧС.

В акватории Берингова моря объявлено штормовое предупреждение, которое начнет действовать с вечера 22 апреля и сохранится до утра 23-го. Ожидается штормовой ветер, у берегов Командорских островов в Алеутском округе возможно опасное волнение моря высотой до восьми-девяти метров.

Владельцев судов, располагающихся в районах повышенного риска, призывают принять все необходимые меры предосторожности.

Ранее сейсмологи допускали образование в районе Камчатки и Курильских островов волн цунами. Высота волн, по разным оценкам специалистов, может варьироваться от трех метров до нескольких сантиметров. Их возникновение связывали с мощным землетрясением в Японии, произошедшим 20 апреля. Его магнитуда достигала 7,5. Для районов Иватэ, Аомори и Хоккайдо была объявлена угроза цунами с волнами высотой до трех метров.

21 апреля у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0. Оно было ощутимым: жители Петропавловска-Камчатского тогда почувствовали подземные толчки силой три балла. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.