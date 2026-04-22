Сотрудник из России обокрал французский магазин на миллионы

В Москве суд приговорил сотрудника интернет-магазина Л'Окситан

В Москве суд приговорил к трем годам колонии общего режима сотрудника интернет-магазина французского бренда Л'Окситан (L'Occitane) за миллионные хищения. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

По версии следствия, осужденный обнаружил особенность в программном обеспечении: можно было формировать заказы на сборку и перемещение товаров со склада в курьерскую службу, но фактически не доставлять их клиентам. Эту лазейку он использовал для систематического хищения косметической продукции. Общая стоимость украденного составила 5,4 миллиона рублей.

