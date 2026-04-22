Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:53, 22 апреля 2026

Сотрудник из России обокрал французский магазин на миллионы

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к трем годам колонии общего режима сотрудника интернет-магазина французского бренда Л'Окситан (L'Occitane) за миллионные хищения. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

По версии следствия, осужденный обнаружил особенность в программном обеспечении: можно было формировать заказы на сборку и перемещение товаров со склада в курьерскую службу, но фактически не доставлять их клиентам. Эту лазейку он использовал для систематического хищения косметической продукции. Общая стоимость украденного составила 5,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что покупатель может попасть под административный арест до 15 суток или штраф не менее трех тысяч рублей, если он без разрешения наберет много бесплатных пакетов в магазине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok