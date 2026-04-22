02:32, 22 апреля 2026Россия

Россиян предупредили об аресте за излишнюю наглость с бесплатными пакетами

Юрист Сбитнев: Покупателю грозит арест за воровство бесплатных пакетов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Покупатель может попасть под административный арест до 15 суток или штраф не менее трех тысяч рублей, если он без разрешения наберет много бесплатных пакетов в магазине. Об этом журналистам ТАСС рассказал преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина Виталий Сбитнев.

По его словам, продавец должен обеспечивать покупателей бесплатными пакетами для весовых товаров, но их использование не должно превышать необходимое для упаковки количество. «Лицо, взявшее значительное количество пакетов в магазине, например, один или два рулона пакетов, может быть привлечено к ответственности за мелкое хищение», — отметил эксперт.

Стоит учитывать, что гражданина могут привлечь к ответственности по статье 7.27 КоАП РФ, если стоимость хищения не превышает 2,5 тысяч рублей, подчеркнул Сбитнев. Правонарушение может обернуться административным штрафом в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тысяч рублей, либо административным арестом на срок от 10 до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 120 часов.

Как добавил юрист, если сумма хищения меньше одной тысячи рублей, то и размер штрафа в конкретном случае будет ниже. Если говорить о ситуациях, когда сумма похищенного превышает 2,5 тысячи рублей, то тогда лицо может быть привлечено к уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что россиянки массово бросились красть листья и черенки растений в магазинах и общественных местах. Таким образом девушки хотят сэкономить на комнатных растениях. Некоторые считают, что вместе с частями растений квартира наполняется «хорошей энергией».

