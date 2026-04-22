В США миллион пчел попали в аварию и парализовали движение на автомагистрали

В США грузовик, перевозивший пчел, перевернулся на трассе, выпустив насекомых на свободу. Об этом сообщает Click2Houston.

Около миллиона пчел попали в настоящую аварию в пятницу 17 апреля на востоке штата Теннесси. По словам представителя транспортного департамента штата Марка Наги, рой пчел вырвался из перевернувшегося грузовика, в результате чего было полностью парализовано движение на съезде с межштатной автомагистрали I-40 в Ноксвилле.

«Съезд с I-40 на Хенли-стрит снова открыт, грузовик сильно поврежден, а пчелы… ну… жужжат», — написал чиновник в соцсетях. Он также призвал водителей не выходить из машин без специального костюма, который используется для защиты на пасеках.

Никто из людей не пострадал. К вечеру пчеловодам удалось собрать всех насекомых в ульи и эвакуировать грузовик с дороги.

