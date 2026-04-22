Мощное землетрясение произошло в российском регионе

17:05, 22 апреля 2026

Сейсмолог Семенова: Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Курил
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Мощное землетрясение произошло у северных берегов Курильских островов. Об этом сообщает начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, пишет РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в среду, 22 апреля, в 18:40 по местному времени (10:40 мск). Их магнитуда достигала 5,3 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в акватории Тихого океана, в 169 километрах к юго-востоку от города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 34 километров. Жители российского региона ощутили подземные толчки силой два-три балла, уточнила Семенова и отметила, что тревогу цунами не объявляли.

Это уже второе землетрясение рядом с Курилами за сутки. До этого подземные толчки зафиксировали в 10:30 по местному времени (2:30 мск), их магнитуда достигала 4,3. Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 98 километрах на восток от города Северо-Курильск. Очаг залегал на глубине 50 километров.

